В УКРОПі вимагають повернути українцям аналогове телебачення

Народні депутати вимагають припинити обмежувати право людей на інформацію.

Народні депутати від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Олександр Шевченко, Тарас Батенко, Віктор Шевченко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич та Олександр Дубінін вважають відключення аналогового телебачення в ніч із п’ятниці на суботу таким, що загрожує подальшому демократичному розвитку держави.

Про це йдеться у заяві депутатів, опублікованій на сайті УКРОПу.

«Відключення відбулося миттєво, без належного аналізу й підготовчого періоду і, що найголовніше, з численними порушеннями прав українців та телерадіомовників», - наголошують народні депутати.

Як ідеться у заяві, 30 серпня Сарненський суд Рівненської області виніс ухвалу на користь фізичної особи – позивачки, яка звернулася до суду з метою визнати за нею право на отримання інформації через аналогове телевізійне мовлення та зобов’язати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, а також Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення забезпечити їй доступ до отримання інформації через аналогове телевізійне мовлення. Згідно зі згаданою ухвалю, заборона на відключення аналогового ефірного мовлення поширюється на територію всієї України. Попри рішення суду, яке КРРТ спочатку збирався виконувати, відключення аналогового ефіру таки відбулося.

«Ідеться про 2,5-3,5 мільйона осіб, які проживають у невеличких населених пунктах, не маючи достатньої кількості коштів, щоб перейти на альтернативний тип прийому. У них в одну мить відібрали конституційне право на інформацію», - йдеться у заяві.

Як нагадують народні депутати, перехід на сучасне цифрове мовлення – це зобов’язання, на яке Україна підписалася в Женеві 2006 року, і питання відключення «аналогу» в країні підіймалося ще три роки тому.

«Якби на той час державні регулятори мали інтерес до нього, то всі українці могли б поступово перейти на інші види прийому, а соціально незахищені верстви отримали б безкоштовні тюнери», - заявляють депутати.

На їхню думку, таке миттєве позбавлення населення доступу до інформації вигідне тим, хто контролює цей процес. У заяві згадується, що 19 квітня 2018 року Петро Порошенко, незважаючи на наявний у Нацради поетапний план, виступав з вимогою відключити аналогове телебачення до 30 червня 2018 року.

«І лише силами здорового глузду ці строки було посунуто на два місяці, яких, утім, недостатньо. Ми впевнені, що такий крок є ще одним методом підготовки чинної влади до майбутніх виборів», - йдеться у заяві.

«Крім того, у нас викликає занепокоєння ТОВ «Зеонбуд», що, будучи єдиним провайдером цифрового ефірного телебачення, з 1 вересня отримало цілковитий контроль над усім ефіром нашої країни. Структура власності «Зеонбуду» досі лишається темою журналістських розслідувань. За інформацією ЗМІ, щонайменше 50%, компанії належить родині або ж близькому оточенню Януковича. Те, що держава свідомо віддала під контроль «Зеонбуду» весь цифровий ефір, наштовхує нас на питання – хто контролює її другу половину?», - запитують народні депутати від УКРОПу.

Вони наголошують, що ТОВ «Зеонбуд» не забезпечує повне покриття території України цифровим ефіром. Відсутність тюнерів Т2 стосується переважно невеличких населених пунктів, де з відключенням аналогового ефіру в сільського населення просто не залишається дешевої альтернативи телеперегляду та, відповідно, доступу до українського контенту. Тимчасом перехід на незакодований супутник даватиме змогу дивитися російські канали з їхнім викривленим світоглядом і пропагандою, йдеться у заяві.

«З огляду на все це, ми вимагаємо невідкладно скасувати рішення, аж до моменту проведення вичерпного аналізу ситуації й розробки ефективного та поступового плану переходу на цифрове мовлення. Ми не дозволимо, аби напередодні виборів в Україні серйозно обмежувалися свобода слова й доступ населення до інформації. Ми не дозволимо, аби цифровий ефір країни, яка де-факто перебуває у стані війни, був під контролем сумнівної компанії з непрозорою й навіть загрозливою структурою власності. Ми не дозволимо, аби в Україні рішення приймалися не за законом, а на догоду певним політичним силам, щоб ті мали більше шансів перемогти на виборах», - йдеться у заяві.