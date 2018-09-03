Журналісти назвали топ-декларантів цікавинок серед українських чиновників (інфографіка)

Рекордсменом серед витрат на освіту та відпочинок став президент Петро Порошенко.

За підсумками аналізу декларацій посадовців, з'ясувалося, що українські чиновники є рекордсменами у декларуванні витрат на освіту, відпочинок, а також офшорних фірм, ікон, боргів, криптовалюти та іншого.

Про це йдеться в аналітичному проекті "Декларації" Bihus.Info.

Зазначається, що за підсумками досліджень, рекордсменом серед витрат на освіту та відпочинок став президент Петро Порошенко.

Так, у 2017 році гарант витратив на навчання своїх дітей у Великій Британії 3,8 млн гривень та 2,7 млн, якщо вірити декларації, йому обійшовся відпочинок родини.

За даними аналітиків, "найфартовішим" виявився нардеп Павло Кишкар, який у 2015 році виграв у лотерею 1,2 млн гривень, обійшовши навіть головного радикала країни Олега Ляшка, який раніше виграв півмільйона гривень.

Також повідомляється, що у минулому році пощастило і нардепу Євгенію Гєллєру, який отримав у подарунок від своєї 97-річної бабусі Ольги Фрідман 17,8 млн гривень.

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Аналіз декларацій чиновників показав, що українські посадовці досить набожні люди, якщо судити з кількості задекларованих ікон.

Так, власником цілого іконостасу виявився нардеп Андрій Лозовой, який задекларував 74 ікони.

У виданні додають, що до 2016 року він також володів хрестом-енколпіоном зі святими мощами XIII століття, але після скандалу у ЗМІ був змушений пожертвувати його на храм.

Зазначається, що інший парламентар Нестор Шуфрич, окрім 51 ікони, вказує у своїх деклараціях ще й колекцію вогнепальної зброї у кількості 156 одиниць.

Автори публікації повідомляють, що крім іншого посадовці мають рекорди з декларування авторських прав.

Зокрема, депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков володіє 195 авторськими правами на торгові марки і патентами на промислові зразки - бензинові насоси, паливні та повітряні фільтри, упаковки різноманітних автотоварів.

А нардеп Михайло Поплавський дещо менше (127), але дохід приносять найбільший - у 2017 році "співаючий ректор" отримав роялті на суму 26,6 млн гривень.

Згідно аналізу декларацій, власником найбільшої кількості фірм - аж 152 - виявився депутат Малоданилівської селищної ради Харківської області Олександр Заболотний.

При цьому зазначається, що найбільшою шанувальницею офшорів виявилася народна депутатка Юлія Льовочкіна - у 2017 році вона вказала у декларації 38 офшорних фірм.

Повідомляється, що вказують чиновники в деклараціях і чималі борги.

Так, нардеп Іван Вінник заборгував "ПриватБанку" й "Альфа Банку" 316 млн гривень.

А от в іншого парламентаря Віталія Хомутинніка ситуація діаметрально протилежна - вони з дружиною самі позичили третім особам понад 408 млн гривень.

Автори проекту додають, що також посадовці не відстають від технічного прогресу .

Зокрема, нардеп Олександр Урбанський задекларував по 5 328 одиниць криптовалюти біткоїн і біткоїн кеш. Їхня сукупна вартість станом на 31 грудня 2017 року оцінювалася у майже 2,5 млрд гривень.