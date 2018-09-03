Тимошенко закликала кандидатів у президенти підписати Меморандум про європейську інтеграцію (документ)

13:27, 03 вересня 2018
Політика
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Тимошенко пропонує, щоб всі лідери фракцій, всі кандидати у президенти підписали цей Меморандум / photo by Alexander Prokopenko

Юлія Тимошенко закликала всіх кандидатів у президенти та лідерів фракцій підписати Меморандум щодо незмінності європейського та євроатлантичного вибору, протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України.

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Таку пропозицію лідер «Батьківщини» внесла сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

«Ми пропонуємо, щоб всі лідери фракцій, всі кандидати у президенти підписали цей Меморандум. Де чітко визначено незмінність курсу на європейську інтеграцію, інтеграцію в НАТО, визначено, що Крим і Донбас – це українські території, які мають бути повернуто. Де чітко визначено, що війна – це війна, а не АТО, чітко визначені інші питання, пов‘язані з національною стратегією України. Я перша його підпишу і звернуся до кожного», – наголосила Тимошенко.

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Теги: #фото#документи#Юлія Тимошенко