Тимошенко закликала кандидатів у президенти підписати Меморандум про європейську інтеграцію (документ)

Лідер "Батьківщини" заявляє, що перша підпише Меморандум про європейську інтеграцію.

Юлія Тимошенко закликала всіх кандидатів у президенти та лідерів фракцій підписати Меморандум щодо незмінності європейського та євроатлантичного вибору, протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України.

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Таку пропозицію лідер «Батьківщини» внесла сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

«Ми пропонуємо, щоб всі лідери фракцій, всі кандидати у президенти підписали цей Меморандум. Де чітко визначено незмінність курсу на європейську інтеграцію, інтеграцію в НАТО, визначено, що Крим і Донбас – це українські території, які мають бути повернуто. Де чітко визначено, що війна – це війна, а не АТО, чітко визначені інші питання, пов‘язані з національною стратегією України. Я перша його підпишу і звернуся до кожного», – наголосила Тимошенко.