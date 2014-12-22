У "Народному фронті" заявляють, що зміни до закону про РНБО - абсолютно конституційні

Необхідно провести службове розслідування щодо професійної придатності співробітників Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, які подали зауваження щодо неконституційності деяких норм законопроекту про внесення змін до Закону "Про Раду національної безпеки і оборони України" (№1343).

З такою заявою сьогодні на Погоджувальній раді до спікера Парламенту Володимира Гройсмана звернувся голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, заступник голови депутатської фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський.

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«Ці зауваження були написані, явно не враховуючи ані Конституції України, ані чинного законодавства», - наголосив він.

Він повідомив, що зауваження науково-експертного управління щодо неконституційності стосувалися, наприклад, запропонованої норми про те, що РНБО, окрім іншого, буде організовувати роботу Ставки Верховного Головнокомандуючого. При цьому, за словами Пашинського, в діючому законі про оборону вже вказано, що у разі введення надзвичайного стану Верховний Головнокомандуючий створює Ставку за пропозицією РНБО щодо граничної чисельності, складу та структури цього органу.

«Тобто виходить так, що чинна норма про те, що РНБО вносить пропозиції про створення Ставки, її чисельність і склад, – це конституційно, а норма про те, що організовує роботу – це неконституційно», - заявив народний депутат.

Інша норма законопроекту №1343, яка викликала зауваження науково-експертного управління, стосувалася віднесення до компетенції РНБО координації і контролю діяльності органів виконавчої влади у сферах протидії корупції.

«Ця правка внесена до статті закону про РНБО, де вказано, що є загрозами національній безпеці. Це аксіома, що корупція, особливо в наших реаліях, є загрозою національній безпеці. Саме тому Президент вніс норму щодо того, що РНБО координує та контролює заходи щодо боротьби з корупцією. Виявляється, що це неконституційно. Це (такі дії науково-експертного управління ) або політична за ангажованість, або некомпетентність», - заявив Пашинський.

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Загалом, коментуючи ситуацію, яка виникла навколо змін до закону про РНБО, Сергій Пашинський зауважив, що цей закон приймався у 1998 році ще на підставі Конституції України редакції 1996 року, тому на сьогодні назрів цілий ряд технічних та управлінських правок до нього.

Крім того, голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони повідомив, що члени комітету звернулися до академічного інституту держави і права ім. В. М. Корецького та отримали висновок, що «запропоновані зміни до чинного закону про РНБО є абсолютно конституційними нормами».

Сергій Пашинський також попросив Голову Парламенту долучити цей аналіз інституту до документів, які будуть роздані народним депутатам перед голосуванням.