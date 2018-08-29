У Сімферополі російські силовики прийшли з обшуком до активістки Українського культурного центру

Обшук проводили співробітники ФСБ РФ за рішенням підконтрольного Кремлю "Київського районного суду Сімферополя.

В окупованому Росією Криму співробітники Федеральної служби безпеки РФ провели обшук у будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

"За інформацією Кримської правозахисної групи, у активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко проводиться обшук. Обшук почався о 6.46 в Сімферополі за місцем проживання активістки. Подробиці уточнюються", - повідомляють правозахисники.

Читайте такожФігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" планують етапувати з Криму до Ростова – адвокат

Обшук проводять співробітники ФСБ РФ за рішенням підконтрольного Кремлю "Київського районного суду" Сімферополя.

У будинку разом з активісткою перебуває її чоловік.

Правозахисники нагадали, що "у квітні 2018 року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав "на розмову" старший помічник прокурора Сімферополя Олексій Пучков".

"Співробітника російської прокуратури цікавила робота центру і випуск газети "Кримський терен". Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, федеральна служба безпеки РФ 25 серпня затримала кримського татарина на адміністративному кордоні з окупованих Росією Кримом.