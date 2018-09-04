Савченко лишили під вартою до 30 жовтня

Суддя задовольнив клопотання прокуратури, яка просила продовжити арешт депутата.

Нардепа Надію Савченко, підозрювану у підготовці терактів і поваленні державного ладу, залишили під вартою.

Таке рішення у вівторок оголосив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє "Українська правда".

Суддя задовольнив клопотання прокуратури, яка просила продовжити арешт депутата.

"Продовжити підозрюваній Савченко Надії Вікторівні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", – ухвалив суддя.

Строк дії ухвали – до 30 жовтня включно.

Мотивувальну частину суддя не зачитав, посилаючись на необхідність часу для її складання.

Адвокати Савченко просили відпустити її під особисту поруку.

Суд не задовольнив це клопотання.

Під час засідання сама нардеп та її захист стверджували, зокрема, що ризиків, про які говорила прокуратура, немає.

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Напередодні суд не встиг розглянути клопотання обвинувачення про продовження арешту.

29 серпня Шевченківський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Надії Савченко.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

13 липня Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 10 вересня.