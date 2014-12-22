МЗС Британії в картинках пояснив, чому падає рубль

Цю інфографіку було опубліковано на twitter-сторінці посольства ВБ в Україні. пише Європейська правда.

На думку британських дипломатів, причини падіння рубля насамперед полягають у політиці Кремля: незаконній анексії Криму, участі у військових діях на Сході України, а також у формуванні без міжнародного погодження "гуманітарних конвоїв".

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Наслідками цих дій стала міжнародна реакція. Зокрема, санкції ЄС було накладено на 43 російські компанії та 119 осіб.

Однак крім санкцій, на девальвацію рубля впливали інші фактори: зниження ціни нафти, а також "невірне управління російською економікою".

Незважаючи не це, у МЗС Великої Британії певні – майбутнє Росії у її руках. Зокрема, для відміни санкцій Росії необхідно зупинити свої дії в Україні.