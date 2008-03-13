У БЮТ підозрюють Секретаріат Призидента у зриві роботи ЦВК

Керівник київської міської організації ВО «Батьківщина» Анатолій СЕМИНОГА вважає, що Центральна виборча комісія, відмовляючись від проведення свого засідання, виконує розпорядження Секретаріату Президента України щодо зриву роботи комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.СЕМИНОГА висловив сьогодні журналістам у ЦВК.

«Сьогодні ЦВК має кворум, у нараді беруть участь більш як 10 членів ЦВК, люди на робочих місцях є, але голова ЦВК саботує сьогодні роботу, і не хоче ухвалювати рішення (про реєстрацію нових депутатів БЮТ у Київраді – УНІАН)», - сказав А.СЕМИНОГА.

На його думку, якщо сьогодні Центрвиборчком не збереться на засідання, то це означатиме, що «комісія є недієздатним органом».

«І якщо комісія не здатна працювати, ймовірно, таку комісію слід розпустити і сформувати її новий склад», - вважає лідер міської організації «Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, засідання Центрвиборчкому знову не відбулося через відсутність кворуму. На засідання з`явилися тільки заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО і Олександр ЧУПАХІН.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що 5 членів ЦВК, які сьогодні прийшли на засідання, мають намір і далі вимагати скликання засідання комісії для розгляду питання про реєстрацію нових депутатів від БЮТ у Київраді замість виключених зі складу блоку за рішенням з`їзду.