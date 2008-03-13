У БЮТ підозрюють Секретаріат Призидента у зриві роботи ЦВК
Може комісію варто розпустити?
|Анатолій СЕМИНОГА
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.СЕМИНОГА висловив сьогодні журналістам у ЦВК.
«Сьогодні ЦВК має кворум, у нараді беруть участь більш як 10 членів ЦВК, люди на робочих місцях є, але голова ЦВК саботує сьогодні роботу, і не хоче ухвалювати рішення (про реєстрацію нових депутатів БЮТ у Київраді – УНІАН)», - сказав А.СЕМИНОГА.
На його думку, якщо сьогодні Центрвиборчком не збереться на засідання, то це означатиме, що «комісія є недієздатним органом».
«І якщо комісія не здатна працювати, ймовірно, таку комісію слід розпустити і сформувати її новий склад», - вважає лідер міської організації «Батьківщини».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, засідання Центрвиборчкому знову не відбулося через відсутність кворуму. На засідання з`явилися тільки заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО і Олександр ЧУПАХІН.
Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що 5 членів ЦВК, які сьогодні прийшли на засідання, мають намір і далі вимагати скликання засідання комісії для розгляду питання про реєстрацію нових депутатів від БЮТ у Київраді замість виключених зі складу блоку за рішенням з`їзду.