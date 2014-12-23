Під Кабміном почав збиратися мітинг, вулиця Грушевського залишається перекритою (фото)
11:31, 23 грудня 2014Політика
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Значна частина мітингувальників — членів Федерації профспілок України та галузевих профспілок залишає площу Конституції та рухається до будівлі уряду.
Вулиця Грушевського є заблокованою / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час біля Будинку уряду знаходиться вже близько 1 тис. осіб, які прибули від будівлі парламенту.
Вулиця Грушевського є заблокованою для руху автомобілів від Будинку уряду до вулиці Липської.
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Очікується, що уряд о 12.30 презентує у Верховній Раді проект держбюджету на 2015 рік та зміни до Бюджетного і Податкового кодексів.
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