Ющенко пророкує Тимошенко довгу кар`єру
14:30, 13 березня 2008Політика
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Президент України поговорив з Соланою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що чинний уряд і коаліція існуватимуть довго.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.
В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час зустрічі з Х.СОЛАНОЮ вони обговорювали внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
«Та політична ситуація, яка є сьогодні, і ті політичні гравці, які є в Україні, мають довгострокові перспективи – починаючи від коаліції, закінчуючи урядом», - сказав глава держави.
Президент також зазначив, що йому приємно, що український парламент вийшов із кризи і почав працювати.
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