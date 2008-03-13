Ющенко пророкує Тимошенко довгу кар`єру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що чинний уряд і коаліція існуватимуть довго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час зустрічі з Х.СОЛАНОЮ вони обговорювали внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

«Та політична ситуація, яка є сьогодні, і ті політичні гравці, які є в Україні, мають довгострокові перспективи – починаючи від коаліції, закінчуючи урядом», - сказав глава держави.

Президент також зазначив, що йому приємно, що український парламент вийшов із кризи і почав працювати.