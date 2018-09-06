«Умань любить Трампа»: паломники-хасиди встановили у місті банер на підтримку американського президента

В ці дні десятки тисяч євреїв стікаються на могилу рабина Нахмана в Умані.

У місті Умань (Черкаська область) паломники, які за традицією прибули на святкування іудейського Нового року, встановили банер на честь президента США Дональда Трампа.

Фото банера оприлюднив у Facebook глава Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

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«Банер «Умань любить Трампа» встановили паломники в Умані. У ці дні десятки тисяч євреїв стікаються на могилу рабина Нахмана, щоб відсвяткувати єврейський новий рік - Рош-Ашана», - написав він у своїй публікації.

Нагадаємо, в грудні минулого року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Рішення викликало у всьому світі неоднозначну реакцію, але було гаряче підтримане ізраїльською стороною.

В Умані похованиий релігійний лідер, засновник брацлавського хасидизму рабі Нахман. Щорічно до його могили з'їжджаються тисячі хасидів.