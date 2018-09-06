Верховний суд закрив провадження щодо призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Суд задовольнив клопотання представника президента про закриття провадження, оскільки справа нібито не може розглядатися в адміністративному суді.

Верховний суд закрив провадження щодо визнання протиправним та нечинним указу президента про призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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Як повідомили УНІАН у громадській організації "Центр протидії корупції", таке рішення суд ухвалив сьогодні.

Суд задовольнив клопотання представника президента про закриття провадження, оскільки справа начебто не може розглядатися в адміністративному суді, зазначається у повідомленні.

Раніше Верховний суд ухвалив рішення відкрити відповідне провадження за позовом народного депутата Сергія Власенка.

“Закриття справи за позовом до президента свідчить про заангажованість суду оскільки жоден інший суд не уповноважений вирішувати такий спір”, — вважає юрист Центру протидії корупції Віталій Цокур, який був на судовому засіданні.

Нагадується, що президент призначив Жебрівського на посаду аудитора НАБУ за своєю квотою 19 червня.

Статтею 26 закону “Про Національне антикорупційне бюро” чітко визначено, що аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях. Жебрівський, згідно з офіційною біографією, такого досвіду роботи за кордоном чи в міжнародних організаціях не має.

У червні Центр протидії корупції, Transparency International Україна та Автомайдан звернулися до Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду щодо призначення Жебрівського на посаду аудитора НАБУ, однак суд відмовився відкрити провадження.

У липні ЦПК подав до Великої палати Верховного суду апеляцію на рішення Касаційного адмінсуду.