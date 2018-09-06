Сміливу заяву під Верховною Радою озвучила Українська Галицька Партія

Декілька тисяч активістів та політиків пікетують сьогодні Верховну Раду із вимогою змінити “виборчі закони Януковича”. Організував акцію рух “Чесно”.

Прийняти новий виборчий кодекс у депутатів спільно вимагали і кілька українських партій “нового типу”. Серед них - Українська Галицька Партія, Самопоміч, Демократичний Альянс, Сила людей. Організував акцію всеукраїнський рух “Чесно”.

Запровадити відкриті регіональні списки, дозволити блокування та зменшити прохідний бар'єр. Такі вимоги озвучила сьогодні під ВР команда Української Галицької Партії.

“Це не просто один із чергових законів, який має прийняти Верховна Рада. Це ключовий закон, від якого залежить наше майбутнє. Ми за те, щоб вибори відбувалися за відкритими списками. Але Українська Галицька Партія вимагає більшого. Молоді політики мають прийти до влади і якісно та швидко оновити її”, - каже Роман Лозинський, голова Політради Української Галицької Партії.

Сама Галицька Партія - приклад середовища нових політиків. Цікаво, що політсилу не пов'язують з жодним олігархом, її підтримують місцеві підприємці. Партія стартувала у Галичині 6 років тому. Сьогодні її представляють 78 депутатів у різних радах Західної УКраїни. Активно діє осередок у Києві.

“Наша політсила молода, але серед нас багато представників експертних середовищ. Ми підтримуємо курс на децентралізацію та виступаємо за зміну координат в українському політикумі” - зазначив Андрій Смолій.

Чинний закон про вибори прийнятий на замовлення президента-втікача Віктора Януковича. 2011-го він повернув так звану мажоритарку, спровокувавши масові підкупи виборців. 2019-го Україна ризикує наступити на ті самі граблі.

“Осінь 2018 – останній шанс для ухвалення нового закону, який дозволить провести наступні вибори парламенту за новими правилами. Ми вимагаємо від Верховної Ради розпочати розгляд проекту у другому читанні не пізніше 16 жовтня. Сьогодні більше 15 політичних партій, громадський організацій, тисячі людей. Ми не дозволимо нинішнім політикам залишити українців ще 5 років жити за виборчим законом Віктора Януковича”, - зазначив представник організаторів столичної акції від руху “Чесно” Микола Виговський.

Проект нового Виборчого кодексу (№3112-1), який у першому читанні депутати прийняли в листопаді 2017 року, передбачає повернення до пропорційної системи з відкритими партійними списками.

Нагадаємо, що новий виборчий кодекс - це один із пунктів нинішньої коаліційної угоди. Підтримувати його обіцяв і Президент Петро Порошенко. За виборчу реформу в Україні вболівають Представництво ЄС та посли Великої Сімки: їхні представники не раз висловлюють це у своїх публічних заявах. А Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції №1755 ще 2010-го року рекомендувала Україні пропорційну виборчу систему, яка “ґрунтується на відкритих виборчих списках і регіональних виборчих округах”.