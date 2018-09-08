Переписку екс-глави ДФС «злили» правоохоронцям - ЗМІ

Зазначається, що у листуванні є і «низка доручень від президента», але це «піна у потоці справжньої каламутної води».

Месенджери виконувача обов’язків глави фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана були зламані і «всі зацікавлені правоохоронці» отримали доступ до його листування з 2012 року.

Про це пише «Дзеркало тижня».

Зазначається, що у листуванні є і «низка доручень від президента», але це «піна у потоці справжньої каламутної води».

«Це був останній і більш ніж переконливий аргумент як для самого Продана, так і для прем’єра, що цю битву їм не виграти», – пише ЗМІ.

За повідомленням ЗМІ, Продана «вивели з-під удару настільки красиво, наскільки це було можливо»: «Нібито звільнився сам, і лише тому що хоче брати участь у конкурсі на посаду голови ДФС, який ще навіть не оголосили і невідомо, коли він буде».

5 вересня уряд звільнив в.о. голови ДФС Мирослава Продана за його власною заявою.

В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Продан вирішив «звільнитися за власним бажанням, і уряд це рішення підтримав».

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За словами Маркарової, Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

У липні генпрокурор Юрій Луценко заявив про розкриття «стійкого ієрархічного об’єднання» в лавах Державної фіскальної служби.

Коментуючи обшуки у Вінницькій ДФС і затримання керівника одного з підрозділів, Луценко зазначив: «Про Продана, на жаль, це правда. Десь на початку цього року ми отримали інформацію про правопорушення пана Продана, не пов’язані з його колишньою посадою, а правопорушення пов’язані з його нинішньою посадою – виконуючого обов’язки керівника ДФС».

На думку Луценка, більшість проблем з контрабандою і злочинними схемами в ДФС пов’язані з тим, що у відомства вже кілька років немає очільника.

Продан у свою чергу назвав заяви генпрокурора про розкриття «стійкого ієрархічного об’єднання» в лавах ДФС фейковими «фактами».