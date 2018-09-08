У канадському Едмонтоні відкрили українське консульство (фото, відео)

У провінції Альберта проживає понад 350 тис. канадців українського походження.

В Едмонтоні – столиці канадської провінції Альберта – відкрили генеральне консульство України.

Про це повідомляє українське посольство у Канаді. В урочистостях, які закінчилися у ніч на 8 вересня за київським часом, узяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він назвав відкриття консульства «знаковою подією».

«Цим самим Україна визнає особливу роль, яку відіграла українська громада на Заході Канади, а також відкриває двері для торгівельних та інвестиційних контактів», – цитує міністра посольство України в Канаді.

У провінції Альберта проживає понад 350 тис. канадців українського походження. Крім того, за повідомленням посольства, новоутворене генеральне консульство обслуговуватиме інші провінції Західної Канади – Саскатчеван, Британську Колумбію, а також Юкон і Північно-західні території.

Консульство в Едмонтоні стало першим, яке Україна відкрила після початку російської агресії, йдеться в повідомленні. До цього часу в Канаді працювали українське посольство в Оттаві й консульство в Торонто.