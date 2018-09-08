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У канадському Едмонтоні відкрили українське консульство (фото, відео)

20:28, 08 вересня 2018
Політика
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У провінції Альберта проживає понад 350 тис. канадців українського походження \ Ukrainian Canadian Congress

Про це повідомляє українське посольство у Канаді. В урочистостях, які закінчилися у ніч на 8 вересня за київським часом, узяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він назвав відкриття консульства «знаковою подією».

Клімкін назвав відкриття консульства «знаковою подією» \ Ukrainian Canadian Congress

«Цим самим Україна визнає особливу роль, яку відіграла українська громада на Заході Канади, а також відкриває двері для торгівельних та інвестиційних контактів», – цитує міністра посольство України в Канаді.

У провінції Альберта проживає понад 350 тис. канадців українського походження. Крім того, за повідомленням посольства, новоутворене генеральне консульство обслуговуватиме інші провінції Західної Канади – Саскатчеван, Британську Колумбію, а також Юкон і Північно-західні території.

Консульство в Едмонтоні стало першим, яке Україна відкрила після початку війни \ Ukrainian Canadian Congress

Консульство в Едмонтоні стало першим, яке Україна відкрила після початку російської агресії, йдеться в повідомленні. До цього часу в Канаді працювали українське посольство в Оттаві й консульство в Торонто.

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Теги: #Канада#консульство#відкриття