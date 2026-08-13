ШІ назвав професії майбутнього: деякі з них сьогодні ще навіть не існують

Штучний інтелект склав цілий перелік професій, які можуть бути потрібні в майбутньому.

Штучний інтелект на запитання про незвичні професії майбутнього надав список посад, яких поки що не навчають, пише Republica.

Коли автор попросив назвати незвичні професії майбутнього, ШІ видав цілий список занять, які пов'язані зі штучним інтелектом. Формально це ще не професії, бо їх поки що ніде не можна вивчити, але це прояви потреб, які виникають на межі людини і технологій.

Захисник цифрової репутації – захищатиме особистість людини у світі, який сам же ШІ й формує, від маніпуляцій, клонування голосу, штучного контенту з вигаданими даними, фактами й персонами.

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Агент з персональних даних – вестиме перемовини про те, хто може використовувати дані людини, з якою метою і за яку ціну. Щось на кшталт рієлтора, тільки не з нерухомістю, а з персональними даними.

Консультант з відносин між людиною та ШІ – втручатиметься тоді, коли люди розвивають серйозні емоційні стосунки зі штучним інтелектом, роботами чи аватарами. Своєрідна "терапія 3.0", яка вже є необхідною, оскільки феномен "робота-партнера" вже існує, особливо серед самотніх чи невпевнених у собі людей, для яких такі стосунки є джерелом комфорту.

Спеціаліст з людського судження – втручатиметься тоді, коли ШІ здатен прорахувати найкраще рішення, але ухвалити його все одно має людина. Таких фахівців варто мати навіть зараз, адже людське судження вже є рідкісною здатністю.

Міський дизайнер під час екстремальної спеки – перепроєктовуватиме вулиці, будівлі та публічні простори для поселень із дедалі вищими температурами.

Стратег з водних ресурсів – керуватиме водою як стратегічним ресурсом для нерухомості, міст, сільського господарства й компаній.

Філософ у компанії – людина, яка, серед іншого, ставитиме запитання "навіщо нам це робити?", коли технології дозволяють те, що раніше було неможливим.

Новий HR – відповідатиме за збереження та розвиток суто людських якостей в організації, яка дедалі більше автоматизується.

Професії поза ШІ

Автор дорікнув штучному інтелекту, чому той пропонує лише професії, пов'язані зі ШІ. Той відповів, що саме такі напрями опиняться в центрі уваги через технологічні трансформації. Але коли йшлося про професії майбутнього поза межами ШІ, список вийшов інший.

Менеджер 100-річного життя – допомагатиме людям перебудовувати життя на кілька етапів: освіта, послідовна кар'єра, паузи, перекваліфікація, вихід на пенсію та стосунки.

Спеціаліст зі здоров'я житла – аналізуватиме повітря, освітлення, шум, температуру, цвіль і звички в домі з погляду здоров'я мешканців.

Спеціаліст із ферментації – спеціалізація, на межі гастрономії, мікробіології та харчового виробництва, яка вже існувала й могла б повернутися.

Спеціаліст з нудьги – звучить абсурдно, але йдеться про свідоме створення періодів без стимуляції заради відновлення уваги.

Штучний інтелект та ринок праці - останні новини

ШІ вже змінює ринок праці в Україні та світі. Найбільший вплив відчувають працівники, які виконують рутинні завдання. Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна повідомляла, що насамперед на вітчизняному ринку праці спадає попит на операторів із введення даних, бухгалтерів без вузької спеціалізації, базових операторів колл-центрів, а також початківців у копірайтингу та перекладі.

Раніше керівниця People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановська розповідала, що найзатребуванішими на ринку праці в майбутньому стануть фахівці, які вміють знайомити людей з технологіями, а також архітектори робочих процесів і біотехнологи.

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