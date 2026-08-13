Україна отримає від Туреччини ATACMS: по яких об’єктах вони зможуть діставати

У зоні дії розташовані райони Белгородської, Курської та Брянської областей РФ, з яких ворог здійснює пуски балістичних ракет по українських містах.

Україна може отримати від Туреччини ATACMS у версії M39 із дальністю ураження 165 км. Як пише портал Defense Express, в такому випадку поза зоною ураження залишаються всі російські аеродроми тактичної авіації.

Натомість у зоні дії розташовані райони Белгородської, Курської та Брянської областей РФ, з яких ворог здійснює пуски балістичних ракет по українських містах. Включно з балістичними ракетами 9М723 ОТРК "Искандер" у касетному спорядженні.

Також, як пишуть аналітики, в умовній 165-км зоні ураження, з відрахуванням необхідно відступу від фронту, знаходиться цілий ряд так званих "дронопортів", майданчиків запуску "Шахедів". Наприклад, "Халино" у Курській області, "Нявля" у Брянській, а також на території захопленого Донецького аеропорту.

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"Тобто навіть попри обмежену дальність у 165 км балістичним ракетам ATACMS цілком можливо знайти дуже ефективне використання", - вважають експерти.

Крім того, у виданні нагадали, що найбільш далекобійними версіями ATACMS є M57 та M39A1 з дальністю близько 300 км, найменша дальність польоту у першій версії цієї балістичної ракети, що має індекс M39 - 165 км. Також вони відрізняються спорядженням - M39 та M39A1 мають касетні бойові частини на 950 та 300 суббоєприпасів M74 відповідно. Версія M57 оснащена унітарною бойовою частиною WDU-18/B HE вагою близько 250 кг, яка має режим повітряного підриву.

У Туреччині на озброєнні ATACMS у версії M39, які також позначаються як MGM-140A Block 1 - перша версія цієї ракети, тобто у касетному виконанні та із дальністю 165 км. 72 таких ракет були закуплені у 1996 році та передані у 1998 році.

Передача Україні ATACMS – що відомо

Як повідомляв УНІАН, в офіційному протоколі роботи Конгресу США від 6 серпня йшлося про те, що Туреччина продала Україні 70 балістичних ракет M39 ATACMS та 12 реактивних систем залпового вогню M270 (гусенична версія "Хаймарса"), а також десятки тисяч касетних боєприпасів.

Оскільки йдеться про зброю американського виробництва, дозвіл на її перепродаж видав Державний департампент США. У таких випадках Конгрес також має бути повідомлений.

Початково вартість цього озброєння становила 255,9 млн доларів. За скільки Україна купила цю зброю в Туреччині, документ не повідомляє.

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