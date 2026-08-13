'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 13 серпня, подешевшав на 15 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 15 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 13 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,62 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 7 копійок і складає 45,04 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і становить 51,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,34 гривні за євро.

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