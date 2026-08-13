'Це все дуже важко': командир 'К-2' прокоментував зміну головнокомандувача ЗСУ

Чим більшою кількістю людей доводиться командувати, тим складніше ухвалювати рішення.

Перед новим Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим постануть нові виклики, яких не було під час командування Сухопутними військами.

Про це Кирило Верес – командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ, Герой України, сказав в інтерв’ю для інтернет-видання "Українська правда".

Михайло Федоров був найефективнішим міністром оборони

"Я не знаю особисто нового міністра, він тільки прийшов. За нового міністра оборони нічого не скажу. Але моя думка як звичайної людини, попередній – найефективніший міністр оборони, який був у нас в країні", - відзначив Верес.

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При цьому, командир "К-2" повідомив, що відставка Федоров "мінуснула деякі проєкти". Він нагадав, що Федоров був одним з тих, хто впроваджував проєкт "Лінія дронів".

"Ми зробили свою роботу на нашому рівні, він зробив своє. Ексміністр завжди підтримував і пушив [проштовхував - УНІАН]. До нього можна було завжди зателефонувати і щось попросити. От скажу прямо, як є. Не тільки до його помічників – я особисто міг йому зателефонувати. Для його бачення, можливо, ідіотське прохання, але для мене воно важливе. Наприклад, я міг подзвонити міністру і попросити 300 "Старлінків". Це як одне з багатьох питань", - підкреслив Верес.

При цьому, військовий додає, що питання швидко вирішувалися.

Про взаємодію з Олександром Сирським

"За колишнього головнокомандувача я ніколи поганого нічого не казав, і не тому, що він був головнокомандувачем. Я і зараз про нього нічого поганого не скажу", - зазначив Верес.

За його словами, від Олександра Сирського не було наказав, з якими він не погоджувався.

"Я можу коментувати тільки ставлення його до нашого підрозділу і до мене як до командира підрозділу. Коли я був командиром піхотного механізованого батальйону, до мене було нормальне лояльне ставлення, не отримував таких наказів, з якими я зараз не згоден", - додав Верес.

Він додав, що коли був командиром бригади, теж не отримував таких наказів.

"І в нас були такі стосунки, що я також міг до нього зателефонувати і також багато що просити", - зазначив Верес.

Велика повага до Михайла Драпатого

Як розповів командир "К-2", він з дуже великою повагою ставиться до Драпатого.

"Його я також можу набрати в будь-який час, якщо потрібно", - наголосив Верес.

Він пояснив, що між головнокомандувачем і командиром бригади є дуже багато різних щаблів.

"У мене ще є свій командувач. Але якщо потрібно, у мене є номер телефону, я можу звернутися як до колишнього, так і до нового", - повідомив Верес.

Також він зізнався, що може бути багато з чим не згодним.

"Але я людина військова. І коли був піхотним командиром, казав: я зроблю так, але по-своєму. І зараз, коли я комбриг безпілотної бригади – ситуація ідентична", - відзначив Верес.

Чи можна порівнювати Драпатого і Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ

При цьому, він не може відповісти, яка різниця між Драпатим і Сирським.

"Олександра Станіславовича я знаю як командувача Сухопутних військ і як головнокомандувача Збройних сил України. Михайло Васильович був командувачем Сухопутних військ. Я знаю цих людей на різних посадах", - сказав Верес.

Крім того, командир "К-2" впевнений, що у Драпатого зараз трошки інші проблеми будуть.

"Чим більша посада, тим більше проблем і відповідальності", - додав він.

Про помилки цивільних при оцінці військового керівництва

"Вони не були ніколи в цій шкурі. Я колись казав в одному інтерв'ю, не в образу до цих двох категорій людей: у нас кожен плиточник – головнокомандувач, а кожен таксист – президент: "Я би лучше зробив!". Ти був у цій шкурі, ти знаєш, як краще?

Я колись думав: дайте мені бригаду і все. Це дуже важко, коли в тебе тисяча людей. А коли в тебе сотні тисяч – це ще важче. Я приймав непопулярні рішення, будучи на смузі фронту 11 кілометрів і маючи тисячу людей, посилав відділення у бій", - зазначив Верес.

Він додав, що у випадку з Головнокомандувачем ЗСУ йдеться про 1200 кілометрів лінії фронту, і треба когось також посилати в бій, треба вибрати, хто піде. "Тому це все дуже важко", - сказав Верес.

Кадрові зміни у вищому військовому командуванні

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони України.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

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