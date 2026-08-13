Ціни на деякі продукти в ЄС можуть злетіти у кілька разів через нові правила, - Politico

Тільки цитрусові можуть подорожчати на понад 80%.

Євросоюз хоче посилити безпекові вимоги до залишків пестицидів у продуктах, які імпортуються з-за меж блоку. Це може скоротити імпорт і, як наслідок, підвищити ціни для європейських споживачів на низку продуктів, в тому числі на каву та цитрусові, повідомляє Politico.

Згідно з висновками Спільного дослідницького центру (JRC), якщо виробники з країн поза ЄС не адаптуються до нових правил, ціни на каву можуть зрости на 332%, а на цитрусові – на 82%. Це найгірший сценарій. Він передбачає, що імпорт сільськогосподарської продукції до Євросоюзу скоротиться на 41%, а тваринники зіткнуться з різким зростанням вартості кормів.

Навіть за більш помірних сценаріїв, за яких іноземні виробники адаптуються до нових вимог, споживчі ціни зростатимуть, а імпорт сільськогосподарської продукції до ЄС скорочуватиметься. Водночас це стимулюватиме зростання внутрішнього виробництва.

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Результати дослідження ставлять Брюссель перед непростим політичним вибором: не допустити нових протестів європейських фермерів чи вдарити по гаманцях споживачів.

Ініціатива користується популярністю серед європейських фермерів, які прагнуть забезпечити рівні умови конкуренції з іноземними виробниками. Цей захід частково покликаний послабити їхнє невдоволення торговельною угодою з блоком МЕРКОСУР, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай.

Критики кажуть, що ініціатива суперечить міжнародним торговельним правилам, оскільки фактично поширює правила ЄС на іноземних виробників. При цьому не враховується, що фермери в різних країнах світу стикаються з різними шкідниками, кліматичними умовами та особливостями ведення сільського господарства.

"Вибір полягає між ягодами, які доступні цілий рік, є корисними, безпечними та мають доступну ціну, і обмеженим виробництвом за високою ціною", – говорить президент Марокканської асоціації виробників червоних ягід Амін Беннaні.

За його словами, те, що Брюссель називає "узгодженням стандартів", на практиці перетворюється на "торговельний бар’єр". Проблеми стосуються не лише марокканських виробників ягід.

Аналогічні застереження висловили й інші виробники, зокрема представники канадського сектору зернових і бобових культур, бразильської профспілки тваринників і фермерів та мигдалевого сектору Каліфорнії. Виробники з різних країн погоджуються в одному: допустимі рівні залишків пестицидів уже встановлені таким чином, щоб забезпечувати безпечне для здоров’я людини споживання продукції.

Додаткову невизначеність для виробників створює те, що Єврокомісія досі не визначила, які саме заборонені пестициди підпадатимуть під нові вимоги. Дослідження JRC називає 18 діючих речовин, які можуть підпасти під заборону залишкових кількостей. Це може вплинути на 235 видів сільськогосподарської продукції у 86 країнах.

Ціни на продукти – останні новини

Світові ціни на каву останніми місяцями знижуються на тлі очікувань щодо кращого врожаю. Водночас українські споживачі поки не відчули відповідного здешевлення кавових зерен. За словами фахівців, ціни на вітчизняному ринку реагують на світові зміни із запізненням через логістичні витрати, коливання валютного курсу та інші супутні фактори.

Повідомлялося також, що експорт кави з Колумбії фактично призупинився після потужного землетрусу. Стихійне лихо спричинило перебої в роботі головного порту країни та заблокувало ключові автомобільні шляхи.

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