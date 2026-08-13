Новий китайський авіалайнер вперше виконав регулярний міжнародний рейс (фото)

До цього C919 переважно здійснював польоти всередині самого Китаю.

Китайський вузькофюзеляжний лайнер COMAC C919 здійснив свій перший регулярний міжнародний рейс. Про це повідомляє CNBC.

12 серпня 2026 року авіакомпанія Air China виконала регулярний рейс із Пекіна до Улан-Батора, столиці Монголії. Тепер C919 щодня здійснюватиме рейс туди й назад за цим маршрутом, замінивши на ньому Boeing 737.

Рейс став черговим кроком у прагненні Китая перетворити державну Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) на конкурента на світовому ринку пасажирських літаків, де наразі домінують американська Boeing та європейська Airbus.

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Водночас C919 досі залежить від іноземних комплектуючих і не отримав сертифікації від основних авіаційних регуляторів США та Європи. Це обмежує можливості літака залучати клієнтів на багатьох закордонних ринках.

"Виробництво вузькофюзеляжного пасажирського літака COMAC C919 все ще значною мірою залежить від іноземних постачальників", – розповів CNBC аналітик Меркаторського інституту досліджень Китаю (MERICS) Андреас Мішер.

Він звернув увагу, зокрема, на двигуни літака, які виробляє CFM International – спільне підприємство американської GE Aerospace та французької Safran Aircraft Engines.

Експерти визнають: конкурувати зі світовими гігантами C919 буде складно навіть на китайському ринку.

До кінця 2025 року COMAC поставила загалом близько 30 літаків C919. Для порівняння, лише у минулому році Airbus поставила китайським замовникам близько 100 вузькофюзеляжних літаків.

У травні Китай підтвердив замовлення на 200 літаків Boeing, а також двигуни та запасні частини до них. Це демонструє, що країна й надалі залежить від комерційних літаків американського виробництва, навіть попри підтримку Пекіном COMAC.

C919 – останні новини

Викликає сумніви надійність нового китайського літака. За непідтвердженими даними, якість машин вже викликала невдоволення у перевізника China Southern Airlines.

Серед згаданих проблем – витоки оливи в сухому відсіку крила, пошкодження кріплень контурів пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилків, заклинювання клапанів системи протиобледеніння та обгоріла панель електроживлення задньої кухні. Частина цих несправностей була виявлена ще під час приймання літаків та льотних випробувань. Водночас після введення C919 в експлуатацію деякі з проблем продовжували повторюватися.

Вочевидь, китайці робитимуть усе можливе для усунення технічних труднощів, паралельно з цим вводячи до експлуатації нові версії літака. Раніше стало відомо, що у Шанхаї відбувся перший випробувальний політ нової модифікації C919, призначеної для роботи у високогірних аеропортах. Нову версію розробили на основі стандартного C919, доповнивши конструкцію низкою технічних змін, адаптованих до роботи на великих висотах.

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