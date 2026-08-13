У Росії скасували щорічній з’їзд операторів БпЛА через загрозу удару

Перенесення заходу є вимушеним кроком через загрозу удару з боку України по місцю скупчення операторів БпЛА.

У Росії перенесли проведення 5-го всеросійського з’їзду виробників та операторів бойових безпілотних систем "Дронниця-2026", який мав відбутися 29-30 серпня у Великому Новгороді. Про це повідомили організатори заходу на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні змушені повідомити, що після довгих обговорень, ми вирішили відмовитися від проведення заходу у конкретні дати та у конкретному місці. Ми не скасовуємо "Дронницю-2026", ми її переносимо", - йдеться у повідомленні.

Організатори зазначили, що перенесення заходу є вимушеним кроком через загрозу удару з боку Сил оборони України по місцю скупчення операторів БпЛА.

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"З урахуванням комбінованого характеру планованої операції, з використанням і нових балістичних можливостей, і старих-недобрих біодронів-терористів, для захисту учасників "Дронниці" довелося б задіяти великі сили ППО та спеціальних служб, оголивши тимчасово об'єкти та підприємства в Новгородській та сусідніх областях. Нами було ухвалено рішення, що оголювати заводи та бази заради власної безпеки зараз неправильно, а проводити захід в умовах подібних ризиків – надто самовпевнено", - мовиться в заяві організаторів.

Проведення "Дронниці-2026" - якими були плани РФ

Як повідомляв УНІАН, на початку липня організатори "Дронниці" заявили, що однією з головних цілей цьогорічної зустрічі є "підготовка до великої війни з НАТО".

На попередніх конференціях розглядалися питання покращення навчання російських операторів безпілотників, формування сил, що використовують безпілотники, та стратегії виправлення "помилок" у використанні дронів російськими військовими.

Україна неодноразово попереджала, що інші європейські країни можуть стати об'єктом нападу Росії, щойно сотні тисяч російських військових, які зараз перебувають на полі бою, будуть звільнені після досягнення мирної угоди.

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