Apple відклала вихід iPhone 18 до 2027 року: що компанія випустить восени

Компанія вирішила розділити флагманську лінійку на дві презентації.

Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного випуску всіх основних моделей iPhone. З 2025 року ходять чутки, що випуск базового iPhone 18 перенесуть на пів року, а тепер Pegatron, один із ключових постачальників компанії, побічно підтвердив ці інсайди, повідомляє MacRumors.

На зустрічі з інвесторами представники Pegatron розповіли про зміну звичного графіку поставок смартфонів: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Ultra очікуються восени 2026 року, а iPhone 18 – у першому кварталі 2027-го.

Разом з iPhone 18 навесні – імовірно, у березні – також мають випустити ще дві моделі: середнебюджетний iPhone 18e та друге покоління iPhone Air.

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Таке рішення, за даними MacRumors, пов’язане з бажанням оптимізувати використання ресурсів – і збільшити прибуток за рахунок продажів дорожчих моделей. Додатковим фактором стала нестача пам'яті та чіпів, а також прагнення знизити виробничі ризики, пов'язані з використанням складніших технологій під час створення складаного iPhone.

Раніше інсайдери писали, що Apple може "урізати" базовий iPhone 18 заради економії, наблизивши його до iPhone 18e. Компанія планує використовувати дешевші чіпи, пам'ять та спрощені виробничі процеси. При цьому про зменшення вартості мова не йде.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

Раніше експерти назвали шість вживаних моделей iPhone, які можна сміливо купувати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 3, який працює на потужному чипсеті A15 Bionic і сумісний з iOS 27.

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