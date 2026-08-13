Лопаті вітряків зазвичай ховають на звалищах: у Німеччині знайшли несподівану заміну

За даними дослідження, до 2050 року у світі накопичиться близько 43 мільйонів тонн відходів від лопатей.

На відміну від самої турбіни, лопаті вітрогенераторів майже не піддаються переробці – після 20-25 років роботи вони здебільшого опиняються на звалищах. Німецький стартап Voodin Blade Technology запропонував альтернативу: лопаті з деревини, змонтовані на діючій турбіні у Німеччині, повідомляє The Pulse.

Турбіну з новими лопатями встановили в Бройні – невеликому сільськогосподарському селищі неподалік Касселя. Ще у 2024 році Voodin Blade Technology змонтувала на існуючій турбіні лопаті довжиною 19,3 метра – це приблизно довжина півтора міського автобуса. Компанія назвала це першою у світі прототипною установкою такого типу.

Матеріал, з якого виготовлені лопаті, – клеєний шпон, той самий, що використовують у будівельних балках. Тонкі шари деревини склеюють між собою під тиском, отримуючи міцну й стабільну конструкцію.

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Співзасновник компанії Хорхе Кастільо розповів, що фахівці провели "сотні лабораторних тестів упродовж останніх двох років, щоб довести матеріал лопатей до досконалості". За його словами, лопаті виявилися "навіть довговічнішими за наявні скловолоконні, оскільки демонструють менше ознак втоми матеріалу".

Чому старі лопаті – головний біль галузі

Здається, що вітряк – цілком "чиста" технологія, і здебільшого так і є. За даними Міністерства енергетики США, 85-90% маси турбіни (переважно сталь і бетон вежі та фундаменту) можна переробити на комерційній основі. А от лопаті – виняток. Їх виготовляють зі скловолокна й вуглепластику на епоксидній смолі, яку складно й дорого розкладати. Тому відпрацьовані лопаті просто ріжуть на шматки та закопують або спалюють.

Дослідження 2017 року в журналі Waste Management прогнозувало, що до 2050 року у світі накопичиться близько 43 мільйонів тонн відходів від лопатей: 40% припаде на Китай, 25% – на Європу, 16% – на США. Це саме прогнозна оцінка, а не фактичний підрахунок.

Як створюють лопать із дерева

Виготовляють дерев'яні лопаті за допомогою автоматизованих ЧПУ-фрезерів, які вирізають складну тривимірну форму просто з цифрового файлу – без жодних форм-заготовок. Для порівняння: звичайні лопаті пресують у гігантських формах, які коштують дорого і втрачають цінність одразу, як тільки модель турбіни знімають з виробництва.

Компанія стверджує, що її технологія дає на 78% менше викидів вуглекислого газу порівняно зі звичайним виробництвом лопатей, а витрати скорочує до 20%. Ці цифри також надані виробником, а не отримані у незалежному аналізі повного життєвого циклу продукту.

Що далі

У США проблема вже цілком реальна: відпрацьовані лопаті вітряків ховають на звалищі у штаті Вайомінг. У Voodin Blade Technology кажуть, що розробляють більші лопаті – на 60 і 80 метрів, тоді як встановлений прототип якраз підходить під стандарти наземної вітроенергетики, на яку припадає більшість світових потужностей.

Перш ніж дерев'яні лопаті з'являться на комерційних проєктах, їх мають перевірити сертифікаційні органи та оператори мереж. Вони проводять незалежні тестування на міцність, моделюють навантаження та оцінюють умови конкретного майданчика.

Вітряки чи сонячні панелі

Раніше експерти розповіли, що вітрові турбіни перетворюють на електроенергію близько половини енергії вітру, тоді як сонячні панелі – лише приблизно п'яту частину сонячного випромінювання. Втім, порівнювати ці джерела напряму складно: вітряки ефективніші, але їх не можна встановлювати будь-де через шум і вимоги до відстані від забудови, а сонячні панелі простіші в монтажі, хоча залежать від погоди та часу доби.

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