Ціна кави у світі падає, але в Україні зростає: що впливає на вартість зерен в магазинах

Світові котирування знижуються, але українські ціни реагують на це із запізненням через логістику, курс валют та інші витрати.

Ціни на каву на світовому ринку в останні місяці знизилися на тлі очікувань кращого врожаю, однак українські споживачі поки не відчувають здешевлення зерен. Про це в інтервʼю УНІАН розповіла кавовий технолог та національний координатор Speciality Coffee Association (SCA Ukraine) Крістіна Гавриш.

"Важливо розділяти біржову ціну на зелену каву і вартість готової пачки на полиці українського магазину. Це пов’язані, але не тотожні показники. Навесні та на початку літа світовий ринок справді відреагував зниженням на покращення прогнозів урожаю", - сказала вона.

За даними International Coffee Organization, середній композитний індикатор ціни на каву знизився з 266,24 центів за фунт (приблизно 5,87 дол. за кг) у квітні до 248,90 центів (близько 5,49 дол. за кг) у червні 2026 року – приблизно на 6,5%.

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Однією з основних причин стали очікування кращого врожаю в Бразилії: прогноз становив 66,7 млн мішків, зокрема 45,8 млн мішків арабіки, що на 28% більше, ніж роком раніше.

Гавриш також зазначила, що збільшилася також пропозиція робусти з В’єтнаму та Бразилії. Водночас запаси кави на сертифікованих біржових складах залишаються історично низькими, тому ринок усе ще дуже чутливий до погоди, логістики й геополітичних ризиків.

Чому кава в Україні не дешевшає

"Українські виробники сьогодні продають переважно не ту каву, яку закупили за нижчими літніми котируваннями. Від моменту контрактування зеленої кави до її надходження на виробництво, обсмажування, пакування та появи в роздрібній мережі може минути кілька місяців. Частина кави, яку ми зараз бачимо в магазинах, була закуплена тоді, коли світові ціни перебували на значно вищому рівні", - відмітила Гавриш.

Вона підкреслила, що на кінцеву ціну кави в Україні впливає не лише вартість самої сировини. До неї додаються валютний курс, морські та автомобільні перевезення, страхування, зберігання, енергію, пакування, заробітну плату, кредитні ресурси та податки, витрати торговельних мереж і втрати, пов’язані з війною.

Тому, за її словами, зниження біржових котирувань не може автоматично перетворитися на здешевлення пачки кави наступного тижня. Якщо світова ціна стабільно залишатиметься нижчою протягом кількох місяців, це спочатку сповільнить подальше подорожчання в Україні й лише потім може створити передумови для цінової стабілізації.

Вплив ситуації на Близькому Сході

Гавриш зазначила, що через ризики на Близькому Сході частина перевізників спрямовувала судна навколо Африки, що збільшувало шлях, терміни доставки, витрати на пальне та страхування.

"Це найбільше впливає на каву з В’єтнаму, Індонезії, Індії та частини країн Східної Африки, яка традиційно рухається до Європи через Суецький канал", - розповіла вона.

При цьому кава з Бразилії, Колумбії та Центральної Америки переважно надходить атлантичними маршрутами, тому залежить від Суецького каналу значно менше.

Блокування українських портів

Гавриш підкреслила, що воєнні ризики в Чорному морі та пошкодження української портової й складської інфраструктури також підвищують загальну вартість логістики.

Однак значна частина кави потрапляє в Україну через європейські порти, Польщу та інші країни ЄС, а далі – автомобільним транспортом. Тому українські порти є лише частиною проблеми, а не єдиною причиною подорожчання.

Ціни на каву – головні новини

12 серпня повідомлялося, що експорт кави з Колумбії практично зупинився після руйнівного землетрусу, який порушив роботу головного порту країни та заблокував ключові автомагістралі.

Раніше в італійській компанії-виробнику кави Luigi Lavazza SpA заявили, що ціни на каву залишатимуться високими ще мінімум два роки. Оскільки для подолання обмежень у постачанні кавових зерен знадобиться щонайменше два врожайні роки та значне поповнення світових запасів.

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