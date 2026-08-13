Rozetka скорочує персонал після знищення найбільшого складу росіянами

На об’єкті в Броварах працювало понад 1000 співробітників.

Після удару росіян по найбільшому в Україні складу маркетплейсу Rozetka у Броварах компанія змушена скоротити частину працівників, що там працювали. Про це повідомила співвласниця маркетплейсу Ірина Чечоткіна у Facebook.

"На жаль, ми змушені оптимізувати штат. Скорочення зачіпатиме деякі відділи. На об’єкті в Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою", - ідеться в повідомленні.

При цьому, за словами Чечоткіної, запропонувати всім працівникам альтернативні робочі місця в даній ситуації не вийде.

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Наразі у планах Rozetka – пройти прискорену трансформацію бізнес-моделі, яка передбачає суттєве зменшення частки власних продажів та розвиток маркетплейсу. Чечоткіна також додала, що наразі компанія не отримувала допомоги від держави на відновлення бізнесу.

"За 21 рік роботи ми жодного разу нічого не отримували та нічого не просили від держави. Свою позицію щодо конкретних кроків з боку держави я вже висловила в ЗМІ… Діалог потрібен як ніколи. А поки розраховуємо на себе", - зазначила вона.

Удари РФ по логістичних центрах – головні новини

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня було знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Зокрема йдеться про найбільший склад Rozetka у Броварах, два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation, сортувальний центр "Нової пошти" в Києві тощо.

Тоді ж кількох прямих ракетних влучань внаслідок атаки Росії зазнав логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Крім цього, були атаковані два розподільчі центри мережі супермаркетів "Сільпо", там загинули шестеро працівників.

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