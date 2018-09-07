РФ офіційно зізналася у подвійних стандартах – звинуватила Київ у ліквідації Захарченка просто через "вакханалію радості"

У МЗС РФ зробили висновок про причетність України до знищення Захарченка через «вакханалію радості».

У МЗС РФ пояснили, що зробили висновок про причетність України до знищення ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка через «вакханалію радості» серед українських політиків.

Про це на брифінгу в Москві заявила офіційна речниця МЗС Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН, чому Росія вимагає доказів своєї причетності до справи про отруєння «Новачком», але бездоказово звинувачує Україну в ліквідації Захарченка (УНІАН: 5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова).

«Я неодноразово в інтерв'ю говорила, що це питання до слідства - хто організував цей теракт. Але питання в тому, що є відчуття і розуміння того, що за цим можуть стояти політичні сили в Києві, які, на жаль, відразу ж після того, що там (у Донецьку) сталося, почали вакханалію радості», - сказала вона.

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Як відзначила Захарова, в Україні прозвучало багато заяв офіційних осіб, і тому її слова «знайшли підтвердження».

«Почитайте заяви офіційних осіб - це ж було пряме піднесення щодо того, що саме таким шляхом треба йти. Ви мене ще питаєте, чому я казала, що може бути причетна київська еліта, київський режим, які говорили: вперед, перемога не за горами», - пояснила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, перш за все, пов'язаних із розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

3 вересня керівник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ РФ Сергій Бесєда повідомив, що фахівці російської спецслужби допомагають у «ДНР» розслідувати вбивство Захарченка.

31 серпня Захарова заявила про наявність підстав вважати, що за вбивством Захарченка стоїть українська сторона. «У Донецьку під час терористичного акту загинув глава «ДНР» Захарченко. Є всі підстави вважати, що за його вбивством стоїть київський режим, який неодноразово використовував подібні методи усунення інакомислячих і неугодних», - сказала вона.