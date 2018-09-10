У МЗС Польщі вирішили звільнити всіх випускників російського університету - ЗМІ

У міністерстві також прийняли рішення про зниження прохідного балу під час виконання тесту для прийому на роботу, щоб замінити звільнених співробітників навіть ціною зниження кваліфікації.

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович повідомив про рішення керівництва відомства про звільнення всіх співробітників, які закінчили московський університет МДІМВ.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на джерела. Як повідомляється, Яцек Чапутович прощається зі «старими» співробітниками - переважно з випускниками московського університету МДІМВ, - і буде приймати нових працівників навіть ціною зниження своїх навичок.

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У міністерстві також вирішили знизити прохідний бал під час виконанні тесту для прийому на роботу, щоб замінити звільнених співробітників навіть ціною зниження їхньої кваліфікації.

У самому міністерстві підтвердили, що вхідний бал при виконанні випробувального завдання був знижений, однак причиною цього назвали ускладнення самого завдання.