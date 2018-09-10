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У МЗС Польщі вирішили звільнити всіх випускників російського університету - ЗМІ

17:16, 10 вересня 2018
Політика
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МЗС Польщі звільнив всіх випускників МДІМВ / фото Zaxid.net

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович повідомив про рішення керівництва відомства про звільнення всіх співробітників, які закінчили московський університет МДІМВ.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на джерела. Як повідомляється, Яцек Чапутович прощається зі «старими» співробітниками - переважно з випускниками московського університету МДІМВ, - і буде приймати нових працівників навіть ціною зниження своїх навичок.

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У міністерстві також вирішили знизити прохідний бал під час виконанні тесту для прийому на роботу, щоб замінити звільнених співробітників навіть ціною зниження їхньої кваліфікації.

У самому міністерстві підтвердили, що вхідний бал при виконанні випробувального завдання був знижений, однак причиною цього назвали ускладнення самого завдання.

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Теги: #Польща#МЗС