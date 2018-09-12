"Замовкни, бл**ь!": Червоненко й заступник міністра Гримчак влаштували перепалку в прямому ефірі (відео)
Колишній міністр транспорту й зв'язку, екс-голова Запорізької обласної держадміністрації Євген Червоненко у прямому ефірі поскандалив із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком.
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Словесна перепалка сталася у прямому ефірі на телеканалі "112 Україна" під час дискусії про екологічну ситуацію в Криму.
"Це бачать і Америка, й Росія. І не треба так дивитися, твої справи говорять голосніше за слова", - звернувся Червоненко до Гримчака. "Не кривись... Я тобі слова не давав!" - продовжив він.
Гримчак відповів: "Я теж тобі не давав, замовкни, бл**ь!". Після цього ведучі закликали політиків заспокоїтися.
Раніше в ефірі каналу "112 Україна" колишній народний депутат України Інна Богословська спробувала вдарити колишнього міністра транспорту і зв'язку і екс-голову Запорізької обласної держадміністрації Євгена Червоненка.