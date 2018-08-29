Богословська у прямому ефірі кинулась із кулаками на Червоненка (відео)

Богословська намагалася вдарити Червоненка по обличчю, але той встиг підставити плече і відвести удар.

Колишній народний депутат України Інна Богословська спробувала вдарити колишнього міністра транспорту і зв'язку і екс-голову Запорізької обласної держадміністрації Євгена Червоненка.

Це сталося 28 серпня в прямому ефірі телеканалу "112 Україна".

Під час суперечки Богословська сказала: "Я базарною мовою не розмовляю". На це Червоненко відповів, що вона так розмовляє, "коли приходить за грошима".

Екс-нардеп з криком "За якими грішми?" підбігла до Червоненка і намагалася вдарити його по обличчю, але той встиг підставити плече і відвести удар. Потім колишніх політиків розняли ведучі.

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Нагадаємо, нещодавно народні депутати Сергій Шахов ("Воля народу") та Ігор Мосійчук ("Радикальна партія") побилися в прямому ефірі телеканалу "Прямий". Сутичка між депутатами почалася після того, як Шахов сказав, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради. Обурений нардеп-радикал піднявся зі свого місця, підійшов до свого опонента і заявив, що ніколи був на гей-парадах і став вимагати вибачень. Народні обранці обмінялися взаємними образами, після чого Шахов відправив у нокдаун Мосійчука.