Тимошенко запропонувала зробити податок на землю фіксованим та забезпечити аграріїв кредитами

Довгострокові беззаставні кредити під 3% річних зі спеціальним страхуванням ризиків та один фіксований податок на гектар землі.

Саме такими мають бути першочергові кроки відродження вітчизняного сільського господарства

Про це пише Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, презентуючи черговий ролик щодо Нового економічного курсу.

«Ми введемо один фіксований податок на гектар землі та назавжди зупинимо рейдерство. Ми ніколи і нікому не дозволимо забрати у селян землю. Ми надамо довгострокові – на 5-7 років – кредити під 3% річних. І не під заставу, а під спеціальне страхування ризиків», – запевняє лідер «Батьківщини».

Українське фермерство Юлія Тимошенко називає феноменом, «що існує всупереч обставинам, а не завдячуючи їм». На думку політика, держава, замість носити землеробів на руках, здебільшого їм шкодить.

«Непосильні податки і побори, відсутність доступних кредитів, відсутність будь-якої допомоги – все це державна аграрна політика України на сьогодні», – констатує Голова партії.

На переконання Юлії Тимошенко, концепція відродження АПК, яку запропонувала «Батьківщина», подолає і справжню «чуму» українського бізнесу та фермерства – рейдерство. І вітчизняні поля перестануть бути місцем збройних сутичок, як це часто буває сьогодні.

«Буквально днями на Харківщині відбулася чергова спроба бандитського «відбору» землі у фермера з Харківщини. З погрозами, зброєю та стріляниною. Фермерство в Україні сьогодні – це різновид бойових дій», – обурюється Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» впевнена: загалом Новий економічний курс, який буде презентовано 21 вересня, змінить стратегію роботи українського агросектору – дозволить фермерам не торгувати сировиною, а забезпечити весь світ готовою продукцією.

«Це Новий економічний курс, і я впевнена в його успішності», – додала Юлія Тимошенко.