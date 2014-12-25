1+1 продовжить розслідування у справі Гонгадзе, не піддаючись маніпуляціям Пінчука - заява каналу

На жаль, пан Пінчук по суті не відповів на жодне із звинувачень на його та адресу його тестя Кучми, які прозвучали в прямому ефірі "Права на владу" з вуст політиків, журналістів та громадських діячів з приводу причетності до вбивства Георгія Гонґадзе, побиття Олексія Подольського та Олександра Єльяшкевича, тиску на інших політиків та незалежні ЗМІ, незаконних схем збагачення, вимог відкрити суд над Пукачем, тощо. Натомість, як відомий медіа магнат пан Пінчук помітив зміни у сітці мовлення 1+1.

Повідомляємо, так - зміни відбулись, один раз. З огляду на резонанс, який викликав проект "Право на владу" ми поставили один додатковий показ. Якщо це все, що міг відповісти пан Пінчук після такого проекту, нам шкода, що у ньому він побачив тільки уявні проблеми щодо своїх бізнес інтересів.

Читайте такожКузьмін: на плівках Мельниченка є все необхідне суду у справі ГонгадзеНа нашу думку, пан Пінчук переоцінює значущість власних бізнес інтересів для глядачів каналу 1+1 та намагається маніпулювати фактами задля власної користі. Також хочемо запевнити пана Пінчука, що ми не зважатимемо на його спробу маніпулювати фактами та наші журналісти продовжать розслідування у справі Гонгадзе. Адже ми впевнені, що покарання винних по цій справі є обов’язковим для демократичного вибору України.