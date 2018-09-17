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Клімкін: РФ відмовилася від ідеї "проросійської влади" і взяла курс на розділ України

12:31, 17 вересня 2018
Політика
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Клімкін стверджує, що намір розділу України вже не приховується в РФ \ УНІАН

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Про це він заявив на засіданні Євроатлантичного форуму в Києві, повідомляє ЄвроПравда. Міністр стверджує, що сигнали про внутрішньоросійські дискусії свідчать про остаточну зміну мети, яку ставить для себе Росія.

"Російською метою не є створення в Україні більш проросійської реальності. Якщо в Росії залишилися розумні люди – а вони там є – то вони залишили надію на це і зараз чітко прямують до фрагментації України", - запевнив він.

Керівник української дипломатії стверджує, що намір розділу України вже не приховується. "Якщо послухати їхні експертні дискусії, то це зараз є ключовою для них ідеєю. І тому немає сенсу робити табличку, хто з наших кандидатів є більш проросійським", - додав він.

Клімкін також наголосив, що збереження цілісної України є потребою для самого ЄС. "Чим швидше трансатлантичний світ зрозуміє, що Україна відіграє екзистенційне значення для самого трансатлантичного світу – тим краще не тільки для України, а і для самого трансатлантичного світу", - заявив міністр.

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Теги: #Росія#Україна#Павло Клімкін