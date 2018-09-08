Відмова від договору про дружбу з РФ не позбавить її відповідальності за агресію – МЗС

Україна на Міжнародному суді ООН вимагатиме розгляду скоєних Росією порушень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами.

Відмова України від пролонгації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією не позбавить її зобов’язання усунути порушення, вчинені в період його чинності - з 1 квітня 1999 року до 31 березня 2019 року.

Про це йдеться у спільній статті заступника міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олени Зеркаль та радника глави МЗС України Тараса Качки у виданні "Дзеркало Тижня".

Вони заявили, що в інтересах України не пролонгувати цей договір, підписаний 1997 року.

"Тому під час повідомлення Росії про непролонгацію Договору ми ще раз наголосимо, що непролонгація не впливає на обов'язок усунути порушення Договору, які виникли в період його застосування (1 квітня 1999 - 31 березня 2019 р.), що непролонгація не впливає на поточні судові та інші процеси мирного врегулювання спорів і що непролонгація не впливає на обов'язок Росії дотримуватися інших норм і правил міжнародного права, у тому числі інших чинних договорів між державами", - наголосили Зеркаль і Качка.

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"І тому ми знову запросимо Російську Федерацію дати свою згоду на розгляд усіх спорів, які виникають із цього Договору, в Міжнародному суді ООН. Тому що ми мусимо постійно наголошувати: доки договори з РФ не дають можливості вирішувати справи в судовому порядку — вони і справді не варті паперу, на якому їх надруковано", - наголошується у статті.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від МЗС пакет документів для початку реалізації процесу припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Станом на березень МЗС підготувало різні пропозиції до договору, серед яких передбачалося можливе призупинення чинності договору частково або повністю, а також можливість його денонсації.

30 серпня глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення чинності договору. Україна до 30 вересня повідомить РФ про рішення не продовжувати чинність договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одної і закріпили принципи стратегічного партнерства й повагу до територіальної цілісності.

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.