Новий статус України в Альянсі заблокували не лише угорці - екс-посадовець НАТО

Вершбоу повідомив, що під час підготовки до саміту Альянсу не вдалося дійти згоди союзників про участь України у форматі EOP.

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявив, що допуск України до формату Партнерства посилених можливостей було заблоковане не лише через угорську позицію.

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Про це він сказав на засіданні Євроатлантичного форуму в Києві, повідомляє ЄвроПравда. Вершбоу повідомив, що під час підготовки до саміту Альянсу не вдалося дійти згоди союзників про участь України у форматі EOP (Enhanced Opportunity Partnership, Партнерство посилених можливостей), і позиція Будапешта не була визначальною у цьому.

"Не лише Угорщина його блокувала, багато інших союзників його заблокували", - наголосив він.

Колишній представник керівництва НАТО вважає, що приєднання України до цього формату пішло б на користь. "Я дуже розчарований, що в НАТО не надали Україні цей статус", - додав він.

Цю інформацію підтвердив також міністр закордонних справ Павло Клімкін: "Питання не лише в Угорщині. Запитайте наших німецьких друзів, яка у них позиція", - зауважив він.

Клімкін додав, що вважає хибними дії частини партнерів України. "Якщо логіка Росія – постійно підвищувати ставки, то деякі наші партнери мають тактику постійно знижувати ставки. І це грає на руку Росії", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ухвалена в липні декларація саміту НАТО в Брюсселі підтвердила євроатлантичні прагнення України.