Надання США зброї Україні посилить шанси дипломатії - екс-заступник генсека НАТО

Колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу в інтерв'ю DW заявив, що глухий кут, у який зайшов мінський процес, спонукає США до пошуку нових шляхів захисту суверенітету України.

Вершбоу зазначив, що наразі посилюються дискусії щодо розширення військової допомоги Україні.

“Міністр оборони (США Джеймс, - УНІАН) Меттіс вказав, що надання додаткової допомоги, включно із оборонними летальними озброєннями, активно обдумують у Вашингтоні. Як друг України, я сподівають, що США знімуть заборону президента (США Барака, - УНІАН) Обами для того, щоби надати Україні засоби для самооборони. Це стало би й підтримкою (спецпредставникові США з питань України Курту, - УНІАН) Волкеру в його спробах досягти врегулювання шляхом переговорів, якщо росіяни усвідомлять, що не зможуть безкарно зберігати статус-кво, включно з їхніми щоденними атаками на українські сили”, - зазначив екс-заступник генсека НАТО.

Вершбоу переконаний, що шанси України отримати зброю від США цілком реальні і частково залежать від того, чи будуть позитивні зрушення на переговорах у межах мінського процесу.

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“Якщо Росія полишить свій обструкціоністський підхід до переговорів і почне серйозно говорити про виконання "Мінська", тоді потреба в наданні цієї зброї, можливо, відпаде. Але США сигналізують і те, що продовження застою на переговорах може призвести до надання летальних оборонних озброєнь Збройним силам України, таких як протитанкова зброя. Звісно, США з 2014-го року надають і інше сприяння, і, здається, міністр оборони Меттіс вказав на те, що вже існуючі форми допомоги залишатимуться для того, щоби українські сили могли ефективніше себе захищати”, - впевнений Вершбоу.

У той же час він вважає, що у разі отримання Україною летальної зброї від США Москва через свою пропаганду досить гостро критикуватиме це рішення.

“Зараз вони (в Кремлі, - УНІАН) мають односторонню перевагу, яка дозволяє їм безкарно атакувати українські сили за допомогою ракет та артилерійських систем. Але думаю, що надання летальних оборонних озброєнь поліпшить шанси досягти розв'язання шляхом переговорів. Ця зброя не призначена для здобуття Україною військової перемоги. Це створення рівних умов для поліпшення шансів на рішення під час переговорів відповідно до мінських угод”, - зазначив Вершбоу.