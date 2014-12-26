Місію ОБСЄ в Донбасі збільшать до 500 осіб - АП

Про це повідомляється на сайті українського президента.

Співрозмовники обговорили результати останнього засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Вони погодилися, що не повинно бути зволікань у виконанні всіма сторонами положень мінського протоколу від 5 вересня і мінського меморандуму від 19 вересня.

"Валерій Чалий зазначив, що необхідно якомога швидше відвести військову техніку і вийти на лінію розмежування, координати якої закріплені в меморандумі", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу Апакан повідомив про намір збільшити чисельність місії ОБСЄ в Україні до 500 осіб в найближчі місяці. Це дозволить суттєво посилити її ефективність, в тому числі для мирного врегулювання ситуації в Донбасі.

Чалий і Апакан також висловили сподівання, що переговори, які проходять в Мінську, допоможуть звільнити заручників, а також забезпечити доставку гуманітарного вантажу для жителів Донбасу.