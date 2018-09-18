Народний фронт наполягає на негайному ухваленні закону про реєстрацію агентів впливу агресора

Відповідний законопроект повинен бути написаний і прийнятий якомога швидше.

Фракція "Народний фронт" ініціює ухвалення законопроекту про реєстрацію агентів впливу держави-агресора Росії.

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

Він наголосив, що відповідний законопроект повинен бути написаний і прийнятий якомога швидше.

"Народний фронт" виступає з ініціативою створення і якнайшвидшого прийняття закону про реєстрацію агентів впливу держави-агресора - Росії. Щоб не було спекуляцій, наголошую - агентів держави-агресора", - уточнив керівник фракції.

"В Україні діє розгалужена мережа замаскованої і явної російської агентури. Вони беруть під контроль медіа, жонглюють своїми політичними пішаками та плодять безліч начебто незалежних громадських організацій. Незалежних від нас, але підконтрольних Кремлю", - наголосив Максим Бурбак.

За його словами, Москва використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності.

"Вони цілеспрямовано і цинічно прикриваються демократією, щоб ширити хаос і конфронтацію. Це доведено у багатьох державах Європи і США", - зауважив Максим Бурбак.

"Ми вважаємо, що ЗМІ чи неурядові організації, які згідно із цим законом будуть визнані агентами впливу держави-агресора, будуть зобов’язані на постійній основі інформувати громадян України, що вони діють в інтересах Росії. Ми пропонуємо, щоб такий закон стосувався виключно іноземних агентів, які прямо або опосередковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська Федерація. Цей закон повинен стати одним із запобіжників впливу Кремля і на вибори в Україні", - підкреслив народний депутат.

Парламентар запропонував доручити написання такого закону парламентському Комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Закликаю долучатися депутатів від усіх зацікавлених фракцій. Цей закон треба підготувати і невідкладно внести на розгляд Верховної Ради", - наголосив Максим Бурбак.