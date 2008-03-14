НСНУ закріпила депутатів за територіальними округами

Партія "Народний Союз Наша Україна" запровадила закріплення своїх народних депутатів за територіальними округами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Вінниці повідомив голова Політради партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО на зустрічі з партактивом області.

"Ми розробили графіки відвідування депутатами територіальних округів", - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО додав, що відвідування регіонів розпочнеться наприкінці березня й розписане до кінця роботи сесії парламенту. "Березень - перший місяць роботи народних депутатів в округах і розписаний цей графік аж по 15 липня", - зазначив голова Політради НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО також зауважив, що у кожному окрузі депутати мають відвідати всі райони і відзвітувати перед керівництвом партії. "При цьому паралельний звіт про відвідання регіону незалежно від депутата буде надавати місцева партійна організація. Такі візити стануть критерієм участі депутатів у формуванні виборчих списків на наступні вибори", - сказав він, додавши, що за Вінницькою областю закріплені депутати Володимир ПОЛЯЧЕНКО і Володимир МОЙСИК.