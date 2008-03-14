Тимошенко перемогла Ющенка - Financial Тimes

Вирішення газової суперечки між Україною і Росією стало перемогою прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Як пише газета The Financial Тimes, саме Тимошенко прагнула до усунення посередників у газовій торгівлі і перемогла в цьому відношенні в суперечці з президентом країни Віктором Ющенком. За словами експерта університету Джорджа Вашингтона, ця угода стала перемогою Тимошенко, України і європейської безпеки.

Газета.ру