Тимошенко перемогла Ющенка - Financial Тimes
08:56, 14 березня 2008Політика
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Експерти про вирішення газової суперечки
Вирішення газової суперечки між Україною і Росією стало перемогою прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Як пише газета The Financial Тimes, саме Тимошенко прагнула до усунення посередників у газовій торгівлі і перемогла в цьому відношенні в суперечці з президентом країни Віктором Ющенком. За словами експерта університету Джорджа Вашингтона, ця угода стала перемогою Тимошенко, України і європейської безпеки.
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