В України має бути можливість силового повернення окупованого Донбасу - Порошенко

"Звичайно, у нас має бути подібна опція, бо всяка армія готова до будь-яких сценаріїв. В України є право на самооборону", - заявив він.

Президент Петро Порошенко заявив, що в України має бути можливість до силового повернення окупованих територій Донбасу, бо армія має бути готова до будь-яких сценаріїв.

Про це він сказав у четвер з трибуни парламенту під час щорічного послання до Верховної Ради, передає "Українська правда".

За його словами, наразі Кремль намагається переконати українських міжнародних союзників у тому, що Київ нібито готує силовий сценарій визволення Донбасу.

"Звичайно, у нас має бути подібна опція, бо всяка армія готова до будь-яких сценаріїв. В України є право на самооборону згідно із статтею 51 Статуту ООН. І ми на цьому наголосили у нещодавно ухваленому законі про реінтеграцію Донбасу", - сказав Порошенко.

"Але наша стратегія миру полягає у його досягненні політико-дипломатичним шляхом, бо саме такий варіант є оптимальним для України і відповідає нашим національним інтересам", - додав президент.

Також він зазначив, що у цьому контексті важливо продовжити дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", бо минулого року продовженням дії цього документу вдалося "вибити козир" з рук Путіна.

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Кремль та його посіпаки вкотре намагаються переконати європейську спільноту у неготовності української сторони продовжити дію закону. Це, на думку РФ, є нібито свідченням неспроможності України виконувати взяті на себе зобов’язання, отже, мовляв, санкції мають бути зняті", - розповів глава держави.

На його думку, було б злочинною помилкою дати Росії шанс звинуватити Україну в невиконанні угод і добитися послаблення санкційного тиску.

При цьому він наголосив, що на всій території Донбасу, включно українсько-російським кордоном має бути розміщена миротворча місія під егідою ООН.

"Це дозволить створити умови для виконання безпекової частини Мінських домовленостей, включно з виведенням російських військ з української території. Якщо цього не станеться, закон про особливий порядок місцевого самоврядування так і не запрацює. Вся відповідальність за зрив мінського процесу ляже на Росію", - заявив Порошенко.

Президент додав, що наразі головне виграти час для розбудови армії і для переходу від мобілізації до контрактного комплектування фронтових підрозділів.