Ющенко у Варшаві зустрінеться віч-на-віч із Качинським

14 березня триватиме візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Варшави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на сьогодні запланована зустріч В.ЮЩЕНКА із Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ у форматі «віч-на-віч».

Планується, що сторони обговорять двосторонній політичний діалог, питання енергетичної безпеки, зокрема підготовку чергового Енергетичного саміту в Києві 22-23 травня 2008 р.

Після завершення зустрічі глав двох держав розпочнуться українсько-польські переговори у розширеному складі.

Президенти України й Польщі обговорять питання співпраці у підготовці до проведення Євро-2012, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Також українська сторона поінформує про розвиток українсько-російських відносин, зокрема у контексті ситуації щодо постачання газу в Україну.

Програмою візиту передбачена також зустріч В.ЮЩЕНКА із Маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМАРОВСЬКИМ.