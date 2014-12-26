Турчинов не виключає введення воєнного стану, якщо інших шляхів не залишиться

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов не виключає введення воєнного стану, якщо інші шляхи мирного врегулювання в Україні будуть вичерпані. Про це він заявив в інтерв’ю на 5-ому каналі в програмі «Підсумки тижня».

«У випадку, якщо мирні форми не нададуть результату, вже не буде іншої альтернативи»,- сказав Турчинов. Продовжуючи тему секретар РНБО зазначив, що для досягнення перемоги Україна має мобілізувати весь свій потенціал.

Читайте такожЕксперти вважають, що Україна програла, не запровадивши воєнний стан

«Ми переможемо, коли будемо разом», - наголосив Турчинов. Говорячи про чергову хвилю мобілізації, він ще раз підкреслив, що вона необхідна для того, щоб дати відпочити тим бійцям, які вже певний час перебували на передовій та сформувати відповідний боєздатний резерв.

У контексті сказаного Турчинов підкреслив, що будуть враховані помилки попередніх хвиль мобілізації.

«І сьогодні це має бути системою організації роботи. Це система навчання. Це система підготовки і дуже добре матеріально-технічне забезпечення», - зазначив Турчинов.