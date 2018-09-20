Тимошенко: наш шлях до ЄС і НАТО пролягє через подолання корупції та забезпечення людям гідного життя

Майбутнє України в європейській цивілізації, а її безпека – серед країн, які сповідують цінності НАТО.

Про це заявила Юлія Тимошенко у своєму виступі з трибуни Верховної Ради.

Проте шлях на Захід, на думку лідера фракції, лежить не через декларації, а через подолання корупції, забезпечення українцям гідного життя та дотримання західних стандартів демократії.

«Нам не тільки декларації потрібні. Я була першим і останнім прем’єр-міністром, який вносив заявку до НАТО щодо надання Україні ПДЧ. І тоді це був правильний крок, і нам потрібно так само продовжувати. Окрім того, нам потрібно не лише декларувати ці речі, нам потрібно йти туди, дотримуючись усіх принципів і сповідуючи всі цінності, які дійсно потрібні нам як європейській країні і майбутньому члену ЄС», – заявила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко, чия фракція одностайно підтримала законопроект № 9037 про внесення змін до Конституції (щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) впевнена, що це ще один крок до закріплення стратегічного вибору розвитку країни.

«Сьогодні історичний день, адже робиться ще один крок на закріплення справжнього цивілізаційного шляху», – заявила політик.

На думку лідера «Батьківщини», свобода та гідність в усі часи були для українців не порожніми словами. На Майданах громадяни стояли «не за шматок хліба», вони завжди повставали за європейські цінності. Саме тому нині особливо боляче бачити нашу державу на останніх позиціях рейтингів бідності та корупції, наголосила лідер партії.