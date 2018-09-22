Британія відправить в Україну Королівську морську піхоту

Лондон до кінця року розширить військову присутність в Україні, а вже в 2019 році збільшить присутність в Чорному морі.

Великобританія до кінця року розширить свою присутність в Україні.

Про це в рамках свого візиту в Україну повідомив британський міністр оборони Гевін Вільямсон, передає Сегодня.иа з посиланням на The Daily Telegraph.

Зокрема, до кінця року Великобританія направить в країну сили Королівської морської піхоти, а вже в 2019 році розширить присутність в Чорному морі.

"Ми будемо розширювати наші зусилля по навчанню і підтримці за допомогою Королівського флоту і морської піхоти, стежачи за тим, щоб український флот і українські збройні сили володіли навичками і технічними можливостями, для того щоб протистояти цим зростаючим загрозам", - зазначив міністр.

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"Наша прихильність залишається непохитною, – додав Вільямсон. – До тих пір, поки існує небезпека, ми будемо надавати вам підтримку. Чим безпечніше вам тут, тим безпечніше нам у Великобританії".

При цьому Вільямсон зазначив: він не сумнівається в тому, що відповідальність лежить безпосередньо на президентові РФ Володимиру Путіну.

"Володимир Путін і його оточення хочуть зловживати своєю владою. Це не та поведінка, яку ми чекаємо від будь-якої держави, особливо від постійного члена Ради Безпеки. Росія стає державою-вигнанцем", – вважає Вільямсон.

Разом з тим він підкреслив важливість того, що Велика Британія та Україна поділяють "спільні цінності" і готові за них боротися. Зокрема, мова йшла про заснований на праві міжнародний порядок, якого, на думку міністра, Росія не дотримується.

"Спостерігається послідовна картина розширення Росією кордонів неприйнятною поведінкою, і нам необхідно відповісти на російську агресію. Ми повинні чітко дати зрозуміти, що при подібних діях доведеться платити", – наводить видання слова Вільямсона.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії відвідав зону ООС на Донбасі.