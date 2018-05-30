Британія закликала оголосити нове перемир'я на Донбасі з 30 травня

У Британії вважають, що російські окупанти демонструють зневагу до дотримання перемир'я на Донбасі.

Постійне представництво Великобританії при Організації Об'єднаних Націй закликало Тристоронню контактну групу з урегулювання ситуації на Донбасі на засіданні 30 травня оголосити про нове дотримання режиму припинення вогню на сході України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку заявила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс.

Вона заявила, що ситуація на Донбасі залишається вкрай нестійкою. "Погіршення ситуації з безпекою вздовж лінії зіткнення у Донецькій області підкреслює повний провал останнього поновлення зобов'язань щодо режиму припинення вогню. Я приєднуюсь до інших у повторенні закликів з метою дотримання законів війни", - заявила Пірс.

"Незважаючи на погодження Тристоронньою контактною групою 26 березня, лише пройшло 10 хвилин до того часу, як керовані Росією сили здійснили обстріл Авдіївки. І вони це вчинили з озброєння, забороненого Мінськими угодами", - відзначила дипломат.

"Я вважаю, що це демонструє повну зневагу підтримуваними Росією сепаратистами режиму припинення вогню, і спроб, покликаних на полегшення ситуації для цивільного населення на сході України", - заявила вона.

"Чи можу я знову, пане головуючий, наполегливо закликати усі залучені сторони поновити зобов'язання стосовно режиму припинення вогню на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться 30 травня", - наголосила Пірс.

Таким чином вона відреагувала на заяву голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана, який на цьому ж засіданні Ради Безпеки ООН у режимі відеовключення заявив про необхідність вжити кроків, які зроблять режим припинення вогню стійким.

"Пане головуючий, я інформую вас з Мінська, де завтра під егідою Тристоронньої контактної групи ми проведемо засідання робочої підгрупи з питань безпеки. У цьому контексті, дозвольте мені підкреслити, що існує невідкладна необхідність, аби погодити додаткові заходи, які зроблять режим припинення вогню стійким і незворотнім", - заявив Апакан.

Також він наголосив, що процес розведення сил і засобів, про що сторони погодилися у Рамковому рішенні від вересня 2016 року, залишається призупиненим. "Відсутність готовності щодо подальшого здійснення цього процесу може підірвати довіру та рішучість сторін", - наголосив Апакан.