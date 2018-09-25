Авакова попросили продовжити розслідування загадкової смерті сина екс-нардепа ВР Ржавського

Влітку син Ржавського Дмитро пішов із життя. Слідство вважає, що до самогубства його довів саме батько.

Нардеп Олександр Грановський звернувся до голови МВС Авакова з метою дати хід продовженню розслідування загадкової смерті киянина Дмитра Ржавського. Слідство дотримується версії про самогубство, але факти свідчать про інше.

Як повідомив нардеп Грановський, до нього звернувся Олександр Ржавський, в минулому - колега по Верховній Раді. Влітку син Ржавського Дмитро пішов із життя. Слідство вважає, що до самогубства його довів саме батько.

«На сьогодні я маю всі підстави стверджувати, що слідство, як мінімум, не поспішає з висновками, а як максимум, не знаходить часу, щоб відпрацювати всі версії самогубств чи вбивства, якщо доля розпорядилася саме так», - заявив Олександр Грановський.

Нардеп називає кілька причин, які дають підстави засумніватися у версії про самогубство. Перша з них стосується мотиву. «Я провів кілька зустрічей на цю тему з тими, хто добре знав родину Ржавських і всі без виключення очевидці відмовляються повірити в версію слідства. Особистий життєвий досвід теж підказує, що хоча цю версію відкидати не можна, але й покладатися тільки на неї халатно, я б сказав», - пише Грановський.

Він вказує на нехарактерну для таких випадків поведінку загиблого: «За 20 хвилин до трагедії Дмитро заїхав до продуктового магазину, де купив овочі та фрукти для дітей, а пізніше, через кілька хвилин, забувши жувальні гумки, повернувся в цей же магазин».

Грановський пише, що, за словами близьких, Дмитро страждав гемофобією, тобто втрачав свідомість при вигляді крові.

Також депутат згадує, що загиблий був шульгою, тоді як характер нанесення ушкоджень вказує на те, що це робилося людиною, який зазвичай все робить правою рукою. Грановський впевнений, що ігнорувати цю обставину неможливо.

Але найдивнішим, за словами Грановського, є те, що після смерті (час якої визначили експерти), мобільний телефон Дмитра ще 6 годин був у мережі, пересувався, хтось грав в ігри в цьому телефоні, після чого він опинився в автомобілі біля вже покійного Дмитра.

Грановський також повідомив, що отримав запевнення від Авакова з приводу передачі кримінальної справи для проведення розслідування в Головне Слідче Управління Нацполіціі.