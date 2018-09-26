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Москаль заявив про нову загрозу Закарпаттю

10:50, 26 вересня 2018
Політика
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Москаль каже, що на Закарпатті може з'явитися ще одна проблема / фото УНІАН

Слідом за роздачею угорських паспортів на Закарпатті може виникнути нова проблема - питання надання громадянства жителям регіону розглядає також Чехія.

Про це в ефірі "112 каналу" заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає "Обозреватель". Він нагадав, що до 1944 року територія Закарпаття входила до складу Чехословаччини, а потім Угорщини.

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За його словами, після приходу радянської влади багато жителів регіону зберегли чехословацькі й угорські паспорти.

"Зараз у нас намічається "серіал номер два" - у Чехії піднімають питання, щоб надати громадянство колишнім підданим Чехословаччини на Закарпатті", - сказав він.

На думку Москаля, та ж Угорщина не "надає" своє громадянство, а "повертає" його етнічним угорцям за спадковою ознакою.

Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль стверджував, що скандальне відео в консульстві Угорщини з видачею українцям паспортів записав хтось із прикордонників.

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Теги: #Закарпаття#Москаль