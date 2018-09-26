Москаль розповів, хто зняв скандальне відео у консульстві Угорщини на Закарпатті

"Це діючий прикордонник нашої прикордонної служби, який складав присягу і це все записав", - заявив він.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль стверджує, що скандальне відео у консульстві Угорщини записав хтось із прикордонників.

Про це він розповів у ефірі "112 каналу", передає "Європейська правда".

"Хто виклав відео? Це діючий прикордонник нашої прикордонної служби, який складав присягу і це все записав. З якою ціллю він це виклав? Хай з ним розбирається Державна прикордонна служба і їхня служба внутрішньої безпеки", - зазначив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. "Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

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Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства". Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і заявив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.