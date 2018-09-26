Глава УПЦ МП "загримів" до бази Миротворця (фото)
11:03, 26 вересня 2018Політика
1632 0
До бази "Миротворця" потрапила ще низка архієпископів через категоричну відмови підтримати автокефалію в Україні.
Онуфрій слідом за владикою Павлом потрапив в базу "Миротворця" / фото УНІАН
Глава УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій потрапив в базу "Миротворця".
Читайте такожПорошенко: наше завдання - захистити Україну від іноземної церкви
Про це свідчить оприлюднена на сайті інформація. Його назвали агентом впливу РПЦ в Україні та противником створення незалежної помісної церкви.
Крім митрополита Онуфрія, до бази "Миротворця" потрапила ще низка архієпископів через категоричну відмову підтримати автокефалію в Україні.
Раніше намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло потрапив в розділ "чистилище" на українському сайті "Миротворець".
Нагадаємо, 3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter