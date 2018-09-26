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Глава УПЦ МП "загримів" до бази Миротворця (фото)

11:03, 26 вересня 2018
Політика
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Онуфрій слідом за владикою Павлом потрапив в базу "Миротворця" / фото УНІАН

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Про це свідчить оприлюднена на сайті інформація. Його назвали агентом впливу РПЦ в Україні та противником створення незалежної помісної церкви.

Крім митрополита Онуфрія, до бази "Миротворця" потрапила ще низка архієпископів через категоричну відмову підтримати автокефалію в Україні.

Раніше намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло потрапив в розділ "чистилище" на українському сайті "Миротворець".

Нагадаємо, 3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

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Теги: #УПЦ МП#Порошенко і Онуфрій